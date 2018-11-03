Fuat Oktay Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Fuat Oktay, eski başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyarette bulundu.

Fuat Oktay Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayMerkezefendi Millet Kıraathanesi'nde öğrencilerle bir araya gelmesinin ardından, ikindi namazını Merkezefendi Camisi'nde kıldı.

Cami avlusundaki Merkezefendi Türbesi'ni de ziyaret eden Oktay, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Oktay, daha sonra eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, ziyareti sırasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 23:37
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