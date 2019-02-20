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Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak: AA

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