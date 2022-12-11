İstanbul’a Abdülhamid Han mührü!

İstanbul’un fethinden sonra tahta çıkan tüm Osmanlı Devleti padişahları kent için kalıcı eserlere imza attı. Sultan İkinci Abdülhamid Han da, 34 yaşında Osmanlı Devleti’nin 34’ncü padişahı oldu. Hicri takvime göre 34 yılda 20 ülkeyi tek başına yöneten Sultan Abdülhamid Han’dan geriye okul, cami, medrese, hastane, çeşme, sıbyan mektebi gibi tam bin 552 eser kaldı. Abülhamid Han’ın İstanbullara hediye ettiği bazı eserler:

İSTANBULLU ÇOCUKLARA HEDİYE

Sultan İkinci Abdülhamit’in kızı Hatice Sultan, 12 Şubat 1898’de sekiz aylıkken difteriye yakalanır ve vefat eder. 2’nci Abdülhamit, Hatice Sultan’ın hastalığını teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kolağası Dr. İbrahim Bey’in önerisi üzerine, bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898’de çocuk hastanesinin yapılması emrini verir.

Yıldız Camii’nde Abdülhamid Han izi

SULTAN 2’nci Abdülhamid’den dolayı Hamidiye Camii olarak adlandırılsa da daha çok Yıldız Camii diye bilinir. 2’nci Abdülhamid 1876’da tahta çıktığında kısa bir süre Dolmabahçe Sarayı’nda kalır ve ardından Yıldız Sarayı’na yerleşir. Ağabeyi 5’inci Murad’ın tekrar tahta geçirileceği endişesiyle, saraydan uzaklaşmamak için cuma selâmlığında kullanılmak üzere Yıldız Sarayı’nın Koltuk Kapısı’nın girişi önündeki yüksek set üzerine yeni bir cami yapılmasını ister. 1881-1885 yıllarında inşa edilen caminin minberi Türk ahşap sanatının en meşhur örneklerinden olan Bursa Ulu Camii minberi tarzında yapılması istenir. Bu amaçla Bursa’ya bir fotoğrafçı gönderilip minberin resmi çektirilir. Ancak Sultan’ın bu isteği bilinmeyen bir sebepten dolayı yerine getirilemez ve minber mermer olarak yapılır.

HASTANE BAHÇESİNE MESCİT