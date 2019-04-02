AK Parti Sözcüsü Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."

YSK "YSK'de yürüyen, son derece olağan, bütün siyasi partilerin hep beraber gözlemlediği bu süreçle ilgili, sanki birtakım manipülasyonlar yapılıyormuş, birtakım örtbas etme faaliyetlerine giriyormuş gibisinden sosyal medya başta olmak üzere yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz." dedi.

"Meşru bir süreç, herkes saygı duymalıdır"

YSK'nin süreci hukuk içerisinde işleteceğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 00:43