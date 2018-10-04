Kayıp gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı nerede?

Türkiye günlerdir İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı'yı konuşuyor.

Cemal Ahmet Kaşıkçı Kimdir?

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel'ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi, bir daha da dışarı çıkmadı. Peki Cemal Ahmet Kaşıkçı Kimdir?

Cemal Kaşıkçı, 1958 yılında Medine'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982'de Indiana State Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina'nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.



Kayıp Gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın önde gelen İngiliz gazetesi Arab News'de genel yayın yönetmeni yardımcısı olarak çalıştı.

Gazeteci Kaşıkçı, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Yazı işleri müdürü olarak görev süresi 52 gün sürdü. Gazetede bir dizi makalenin yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu.

Bu olaydan sonra gönüllü olarak Londra'ya sürgüne gitti. İngiltere'de Al Faisal'ın ekibine danışman olarak katıldı. Daha sonra, Prens Turki Al Faysal El Saud'a medya danışmanı olarak hizmet verdi.

Nisan 2007'de Cemal Kaşıkçı, ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 17 Mayıs 2010'da yeniden istifa etmek zorunda kaldı.

Onun ikinci istifasından sonra Cemal Kaşıkçı, Al Arab News Channel, MBC, BBC, El Cezire ve Dubai TV dahil olmak üzere, Suudi ve uluslararası kanallar için siyasi yorumcu olarak görev yaptı.

BİN LADİN İLE RÖPORTAJI VAR

Cemal Kaşıkçı, 1980'lerde Usame Bin Laden'in serüvenini takip etti. Kaçıkçı, Ladin ile birkaç kez röportaj ve söyleşiler yaptı.

TRUMP'I ELEŞTİRDİĞİ İÇİN PROGRAMI YASAKLANMIŞTI

Aralık 2016'da Independent, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için televizyonda program yapmasının yasaklandığını iddia etti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek Washington'da yaşamaya başlayan Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazılar kaleme aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Cemal Kaşıkçı, evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kayboldu. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizdeki bilgilere göre hala konsolosluk binasında" açıklamasında bulundu.

TÜRK-ARAP MEDYA DERNEĞİ ÜYESİYDİ

Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun önünde beklemeye başlayan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın Türk-Arap Medya Derneği'nin bir üyesi olduğunu belirterek, "Biz sürekli konsolosluğun önündeyiz ve olayı takip ediyoruz. Ana kapılardan dışarı çıkarılmadı, bir tünel varsa ve başka yere götürüldüyse onu bilemem ama biz şundan eminiz, yüzde 99 konsolosluğun içinde bekletiliyor" dedi.

Kışlakçı, Kaşıkçı'nın son iki yıldır Washington'da yaşadığını ancak İstanbul'a da sık sık geldiğini belirterek şunları söyledi: "Nişanlısıyla görüşmek için İstanbul'a geliyordu ve evlendikten sonra da sık sık gidip gelecekti. Cemal Bey ülkesini seven ve ülkesine saygı duyan bir gazeteciydi. Daha önceki kralla da arası çok iyiydi. Ancak Muhammed bin Selman gelince önceki kralın bütün ekibini tutukladı ve bütün aydın entelektüelleri hapsetti, Cemal Kaşıkçı da bir yazar olarak bütün bu politikalara karşıydı, o da tutuklanmıştı ancak daha sonra bırakılmıştı, bırakıldıktan sonra da ABD'ye yerleşti. Suudi Arabistan'da hakkında bir tutuklama kararı vs. yoktu.

BURADA TUTULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Bugün ya da yarın konsolosluktan çıkacak. Bekliyoruz. Cuma günü buraya geliyorlar. Hafta içi gelin diye geri çeviriyorlar. Birkaç gün bunu düşünüp planladılar, bir şeyler yapmış olabilirler. 1.5 saat bekliyor nişanlısı, sonra bir haber gelmeyince bizi aradı. Biz burada tutulduğunu düşünüyoruz. Burada değilse bile, çıkartıldıysa bile kendi özel arabalarıyla dışarıda bir yere, bayıltılıp siyah bir arabayla götürülmüşse bile ülke dışına çıkarıldığını düşünmüyorum. Ankara'da tüm yetkililerin haberi var. Buradan bırakacaklarını düşünüyorum."

'O ZATEN ÇIKMIŞ' DEDİLER

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice K. da konsolosluk önünde nöbet tutmaya başladı. Hatice K. ise olayla ilgili şunları anlattı: "Önceki gün saat 13.00'te birlikte geldik. Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen Yasin Aktay (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince 16.00 gibi Yasin Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri bana, saat 18.00 civarı kapı önünde ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi. Buradan yurtdışına kaçırıldığını düşünüyorum."

YASİN AKTAY: ARANAN BİRİ DEĞİL

Kaşıkçı için AK Parti de devreye girdi. Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken "Bana bir şey olursa (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay'a haber ver" sözleri üzerine nişanlısı Hatice K., Aktay'ı aradı.

Kaşıkçı'yı tanıdığını ve nişanlısının aradığını doğrulayan Aktay, kendisinin de ilgili makamlarla irtibatta olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Kaşıkçı sık sık Türkiye'ye gelen bir gazeteci. Nişanlısı durumu aktardıktan hemen sonra gerekli makamlara bildirdik ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği'yle irtibata geçtik. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Konsolosluğa giriş görüntüleri var fakat çıkış görüntüleri yok. Güvenlik birimlerimiz incelemeleri yapıyor. Kendisi İnterpol'de aranan biri değil, Türkiye'den de daha önce istenmiş değil."

KALIN: HALEN KONSOLOSLUKTA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından düzenlediği toplantıda gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili şunları söyledi: "Dışişleri Bakanlığımız üzerinden emniyet birimlerimiz konuyu dünden beri takip ediyorlar. Bizdeki bilgilere göre şu an itibariyle bu Suud vatandaşı olan kişi halen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda. Konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü böyle bir olayın uluslararası hukuk boyutu, Türkiye Cumhuriyeti hukuku boyutu, insani boyutu var. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla temas, istişare halindeler. Ümit ediyorum bu iş suhuletle çözülür."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 16:37