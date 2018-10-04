KYK burs başvurusu son dakika kyk.gov.tr E devlet 2018 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2018-2019 Eğitim Yılı başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi de eğitim hayatlarına başladı. Devlet tarafından öğrencilere her yıl olduğu gibi bu yılda "KYK bursu" verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin merak beklediği 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için burs miktarlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl "lisans öğrencileri için 500 TL, yüksek lisans için Bin TL, doktora için de bin 500 TL" ödeneceğini açıkladı. Öğrenimlerine destek olmak için aylık 500 lira burs ya da kredi almak isteyen üniversite öğrenciler, "KYK burs başvurusu" gerçekleştirecek. Burs esnasında verdikleri bilgilerle resmi kurumlardaki verilerini karşılaştıracak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu değerlendirmeye göre öğrencilere "burs ya da öğrenim kredisi" ödenmesine karar verecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılacak? 2018 yılının burs ücretleri ve diğer detaylar

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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde eğitim başladı ama KYK bursu ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Ancak üniversite ek yerleştirilerinin 28 Eylül'de açıklanması ardından KYK burs başvurularının da başvuru tarihi de yakınlaştı. Geçen yıl 16 Ekim başlayan KYK burs ve kresi başvurularının ek yerleştirmelerden hemen sonra açıklanacğı belirtiliyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nda konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme şu ana kadar yapılmadı.

KYK 2018 BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

KYK burs ve kredi başvurularını henüz açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde burs miktarlarını açıkladı. Erdoğan "İsteyen herkese burs ve kredi veriyoruz. Burada öğrencilerimizin hep burs istemeleri gibi bir sıkıntı var. Krediye yanaşmıyorlar. Bir müjde vereyim kredi burs miktarı lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL'ye, doktorada ise 1500 TL yapıyoruz" açıklamasıyla öğrencileri sevindirdi.

GEÇTİĞİMİZ SENE BURS VEREN BAZI KURUMLAR

TEV

2016 Aylık Burs Ödemeleri

Yüksek Lisans Burs Ücreti: Aylık 750 TL

Doktora Burs Ücreti: Aylık 1100 TL

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Ici-Burslarimiz/43/39/0TÜBİTAK

TUBİTAK

Aylık Burs Ödemeleri

Yüksek Lisans Bursu: Aylık 400-1000 TL

Doktora Burs Ücreti: Aylık 500-1800 TL

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı 2016-2017

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46814/

MEB YÜKSEK LİSANS BURSU

http://abdigm.meb.gov.tr/www/burslar/kategori/9

İTO YÜKSEK LİSANS BURSU

http://www.ito.org.tr/wps/portal/egitim?initView=true

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

www.cydd.org.tr

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

www.cev.org.tr

Vehbi Koç Vakfı (VKV)

www.vkv.org.tr

Tekfen Vakfı

www.tekfenburs.org

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahküm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

T.C. vatandaşı öğrencilere maddi desteklemek sağlamak, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmak için normal eğitim sırasında ödenen para demektir. Öğrenim kredisi borcu ise öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara "Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi"ndeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 12:07