Mustafa Necati Özfatura hayatını kaybetti

Mustafa Necati Özfatura, bir süredir tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Özfatura'nun cenazesinin, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



Mustafa Necati Özfatura kimdir?

17 Mayıs 1930'da Bursa’da doğan Özfatura, 1950’de Harp Okulu’ndan topçu subayı olarak mezun oldu. 1960’da ABD’de füze okulunda eğitim gören Özfatura, 1962’den 1976 yılına kadar Hava Kuvvetleri'nde füze subayı olarak görev yaptı.

Ordudan Hava Füze Albayı olarak emekli olduktan sonra Türkiye Gazetesi'nde dış politika yazıları yazan Özfatura, 2004-2010 yılları arasında Yeşilay Başkanlığı görevini de yürüttü.



Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu 1-2, Afganistan Destanı ve Ah Bosna'nın da aralarında olduğu çok sayıda kitabı kaleme aldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 01:17