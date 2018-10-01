Sabo Ayakkabı konkordato istedi! Konkordato nedir?

Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta Ayakkabı'dan sonra Sabo Ayakkabı da konkordato başvurusunda bulundu. Sabo Ayakkabı, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sabo Ayakkabı gibi Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta Ayakkabı da konkordato talebinde bulunmuştu. Sabo son dönemde ayakkabı sektöründe konkordato talebinde bulunan dördüncü büyük şirket oldu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sabo Ayakkabı'nun başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdiğini açıkladı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi "Dr. Aydın Çelik, Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık"ı da geçici Konkordato komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

İLK MAĞAZASINI BEYOĞLU'NDA AÇMIŞTI

Sabo Ayakkabı, ilk mağazasını "İstanbul Beyoğlu'nda açtı. Türkiye'nin tek ahşap ayakkabı kalıbı üreticisi olan Sabo Ayakkabı, Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiriyordu. Sabo Ayakkabı, "Clavo" markasıyla da yurt içinde ve yurt dışında bir çok marka için ayakkabı koleksiyonları hazırlıyor. Sabo Ayakkabı, "Nando markası" ile de perakende ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet göstermektedir.

KONKORDATO NEDİR?

"İflas anlaşması veya konkordato" (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

"Konkordato talebi" üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

"Konkordato projesini" inceyen icra mahkemesi, borçlunun gerekli şartları taşıdığı kanısı varırsa, borçluya iki aylık bir Konkordato süresi verir. Bu süre içinde vatandaş borçlarının %50'sini ödemesi gerekir. Hakimler Ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirler.Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.'nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. "Konkordato müessesesi" 4 bölümden oluşur.

1- Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Kaynak: www.sondevir.com

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 16:15