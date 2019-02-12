Şehit askerlerin isimleri belli oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde askeri helikopterin düşmesiyle ilgili birçok isimden açıklama ve başsağlığı mesajı geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız." dedi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şehit askerlerin isimlerini duyururken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da bir mesaj paylaşıldı.

Kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

11.02.2019 günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu, Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği, Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

Kaynak: AA