Bolu’da Doğa ile İç İçe Bir Tatil Keyfi: VONRESORT Abant

Tatil, her yaştan insana zihinsel açıdan ciddi bir rahatlama imkânı sunmaktadır. Fakat tatil yapmak kadar, tatilin nerede yapıldığı da büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle de tatil yapılacak yerler ve tatil sürecinde konaklamanın yapılacağı yerler detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Özellikle kış turizmi açısından gözde yerlerden biri olan Abant’ta, her yıl Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden sayısız turist ağırlamaktadır. VONRESORT Abant’ta, Bolu’nun temiz havası ve eşsiz doğasını içerinde barındırmaktadır. Kusursuz hizmetle, kafasını dinlemek isteyenlere de eşsiz bir tatil imkânı sunmaktadır!

Yoğun bir çalışma hayatı ve büyük şehirlerdeki keşmekeş hayatın sizi artık yıprattığınızı hissettiniz… Hem fiziksel açıdan hem de psikolojik açıdan dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Fakat yeterli düzeyde dinlenmek için öncelikle iyi bir tatil ve konaklama yeri bulmanız gerekiyor. Özellikle hijyenin son derece önemli olduğu günlerde, sizin bu ihtiyacınızı karşılayacak yer ise şüphesiz ki VONRESORT Abant olacaktır. Hem rahat hem de kusursuz bir hizmetin sunulduğu bu otel, sahip olduğu çalışma sistemi ile de size eşsiz bir tatil deneyimi sunacak.

Tertemiz Dağ Havasında Benzersiz Tatil Deneyimi!

Yoğun bir hayatın belli dönemlerinde, büyük şehirlerin karmaşasından kurtularak bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirmek isteriz. Kalabalık nüfus ve yerleşim nedeniyle özellikle de böyle süreçlerde temiz havaya fazlasıyla ihtiyaç duyarız. İşte tam da bu noktada tertemiz dağ havasıyla VONRESORT Abant ile deneyim yaşamak en doğru karar olacaktır. Çünkü bu otel konforlu seçenekleri ile bambaşka bir tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin adresi olmaktadır! Ayrıca yürüyüş alanları, futbol sahaları, kamp ve piknik alanları ile macera sever herkes için keyifli tatil imkânı da burada sunulmaktadır.

Zengin mutfak seçeneklerinin yanı sıra balayı tatili için gelen yeni evli çiftlere de eşsiz bir dinlenme imkânı, Abant’taki bu oteldedir. Konforlu ve sade tasarıma sahip odalarıyla ev rahatlığı hissettiren VONRESORT Abant, restoran ve barları ile de eksiksiz bir hizmet vermektedir. Her mevsimde bambaşka bir güzelliğe bürünen Bolu’nun mis gibi dağ kokusunu çekmek istiyorsanız, mutlaka rotanızı buraya çevirmelisiniz!

Dileyenlere Toplantı Dileyenlere Piknik İmkânı

Bolu’da yer alan VONRESORT Abant, yılın her döneminde ziyaretçilerini konuk etmeye devam etmektedir. Turizm alanında adeta bir dev haline gelen otelde isteyenler iş toplantılarını eşsiz doğa eşliğinde yaparken, dileyenler de tatillerinin keyfini çıkartabilmektedir. Çünkü otelin hizmetleri arasında ayrıca konferans salonları da yer alıyor. Dolayısıyla çalışanlarına hem dinlenme ve temiz hava, hem de çalışmak için uygun ortam arayanlar da bu oteli tercih etmeyi sürdürüyorlar! Eğer siz de iş yeri sahibi olarak çalışanlarınıza keyifli bir çalışma ortamı yaratmak istiyorsanız, Abant’a gelerek veriminizi artırabilirsiniz!

Otelde ayrıca fayton ve at ile gezinti yapılabilecek alanlar da olduğu için dilerseniz çocuklarınızı da alarak kendinize ve ailenize keyifli bir tatil ısmarlayabilirsiniz! Abant, geyiklerin doğal yaşam alanı olan ormana ev sahipliği yaptığı için de burada dilerseniz gezinti sırasında geyikleri doğal ortamında görme imkânı edinebilirsiniz. Sportif olta balıkçılığı da yapabilme şansınızın olduğu VONRESORT Abant otelinde, isterseniz arkadaşlarınızla isterseniz de ailenizle güvenli bir kamp ortamı da yaşayabilirsiniz!

İstanbul’a 250, Ankara’ya 215, Bursa’ya 280 kilometre uzaklıkta olan bu otele, karayolu üzerinden kolaylıkla gelmeniz de mümkündür. Eğer siz de şehir hayatından uzaklaşarak, dinlenmek için konaklama yeri arıyorsanız, VONRESORT Abant’a gelebilirsiniz. Burada dilerseniz ekip arkadaşlarınızla verimli toplantılar, konferanslar düzenleyebilir, dilerseniz de yanınızda olmasını istediğiniz kişilerle eğlenceli bir dinlenme molasında zihninizi şımartabilirsiniz!

Otelin resmi sitesi: http://vonresort.com/tr/abant/