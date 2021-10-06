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Aile
Göçmenlere ait cesetler Libya sahillerinde bulundu
GENEL
06.10.2021, 18:11
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Libya'da 17 göçmenin cansız bedeninin Zaviye kentinde sahile vurduğu bildirildi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Made in China
#Mısır
#Çin
#senegal
#ulusal güçler birliği
#cemal el-cemel
#körfez iş birliği
#alaska
#sunuldu
#2. ramses
#Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu
#bisküvilik buğdaybisküvilik buğday
#mr
#mısır hapishane hücre
#süvbeyş kanalı
#mısır insan hakları
#Cemal el-Cemal
#kahire havalimanı