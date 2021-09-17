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Guatemala'nın tabutçuları

GENEL 17.09.2021, 17:32
Guatemala'nın tabutçuları
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Guatemala'da 60 yıldan uzun süredir tabut üreten atölyenin iş yoğunluğu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen sayısındaki yükseliş nedeniyle arttı.