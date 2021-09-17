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Guatemala'nın tabutçuları
GENEL
17.09.2021, 17:32
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Guatemala'da 60 yıldan uzun süredir tabut üreten atölyenin iş yoğunluğu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen sayısındaki yükseliş nedeniyle arttı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Cezayir
#macron
#fransız şirket
#turist otobüsü
#Musulun doğusu
#Mekke Metrosu
#anıl kurt
#Navalnıy
#tarihi eser
#İlham Tohti duruşması bitti
#Mescid-i Aksa
#sağlık çalışanı
#ayasofya cami
#ratko mladic
#CNN
#habib alcan
#12 yaş
#Emmanuel Macron