1 milyon çöp ayrıştırılarak gelir elde ediliyor

Proje kapsamında Salı ve Cuma günleri toplanan atıkların tesiste ayrıştırılmasıyla elde edilen gelir ile Üsküdar’daki engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanıyor.

Çöp kavramının değiştiği “Sıfır Atık” projesi ile plastik, cam, karton, ahşap, metal, elektronik eşya gibi atıklar türlerine göre ayrılıyor. TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Sıfır Atık” programından sunucu Doğan Akdoğan atık türlerinin ayrıştırılması noktasında sokak deneyi yaparak, atıkların türlerine göre ayrılıp ayrılmadığını yerinde görmek için Üsküdar Atık Merkezi’ne konuk oldu.

Deneyin sonucunu görmek için boşaltılan atık kutusu cam, plastik ve kâğıt bölmelerinden karışık bir şekilde dökülen atıklar merkezde ayrışma işlemi görmek zorunda kaldı. Atıkların türlerine göre ayrılarak atılmasının önemini vurgulayan sunucu Doğan Akdoğan, Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş ile tesiste ayrışma sisteminin nasıl gerçekleştiğini inceledi.

Daha temiz bir Üsküdar için geri dönüşüm günleri olan Salı ve Cuma’yı her hafta Üsküdarlılara sosyal medya hesaplarından hatırlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen son paylaşımında, “Üsküdar’ın sadece taşı toprağı değil, çöpü bile altın diye boşa söylemiyoruz. Üsküdar’ın mis gibi olması artık bize yetmiyor. Bu tesisimizde ayda 1 milyon lira çöp olmaktan kurtulup, millete kaynak oluyor.” şeklinde konuştu.