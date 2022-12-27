1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile teslim oldu
MSB, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu bildirdi.
Güncel 27.12.2022, 00:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin silah ve mühimmatı ile teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu." denildi.
Kaynak: AA
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