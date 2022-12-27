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1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile teslim oldu

MSB, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Güncel 27.12.2022, 00:03
1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin silah ve mühimmatı ile teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu." denildi.

Kaynak: AA
#pkk #Teslim
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