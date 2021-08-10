10 Ağustos Kovid-19 tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 49,09 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 555 bin 988'i birinci doz, 30 milyon 470 bin 7'si ikinci doz, 5 milyon 988 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere 79 milyon 14 bin 674'e yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

"Artışı kontrol altında tutmak zorundayız"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.