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10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin önleyici atışlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 22.01.2022, 16:52 22.01.2022, 16:54
10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunan komandoların, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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#terörist
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