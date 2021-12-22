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10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Güncel 22.12.2021, 11:46
10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasına devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek, 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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#terörist
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