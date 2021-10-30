102 metrelik kargo gemisi boğazda demirledi
MEDKON MRA isimli 102 metre uzunluğundaki kargo gemisinin makine arızası sebebiyle İstanbul Boğazı'na demir attığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.
Güncel 30.10.2021, 15:56 30.10.2021, 16:05
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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