102 metrelik kargo gemisi boğazda demirledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.