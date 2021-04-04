103 amiralin bildirisinde dikkat çeken detaylar

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine sert tepkiler art arda geldi. Tüm bunlar yaşanırken olaydaki ince detay gözlerden kaçmadı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı başarısız darbe girişiminin yıldönümüne 103 gün kala yayınlanan birinin 103 emekli amiral tarafından yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Darbe girişiminde 103 amiral tutuklanmıştı

Bir dikkat çeken durum ise 15 Temmuz 2016’dan 3 gün sonra Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar sonucu 103 general ve amiralin gözaltına alınmış olması.

Masonların darbe girişimi

Mustafa Kemal’i de zehirleyerek öldüren masonlar, ardından iktidarın pek çok üyesi ve Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, pek çok bakan, milletvekilleri, bürokrasi hatta genelkurmay başkanı mason olmasına rağmen yaptıkları 27 Mayıs darbesiyle Türkiye’de yeni bir darbe geleneği başlatırlar. Bu gerçekleri tespit eden Aytunç Altındal “Türkiye’yi mason çeteler yönetiyor. Türkiye’nin yabancılara peşkeş çekilmesinin arkasında mason kökenli işbirlikçiler var” diyordu.

Kaynak: Yenişafak