banner39

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül koronavirüse yakalandı

Korkusuz gazetesinden Ahmet Takan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını yazdı.

Güncel 13.08.2022, 17:56
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül koronavirüse yakalandı

Birçok siyasetçinin yakalandığı hastalığa son yakalanan kişi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diyerek hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.

#Abdullah Gül #kovid19
Yorumlar (0)
29
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?