11. kez reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisinde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme getirildi.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, 1986'da çıkarılan 10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda, korsan taksicilik ve karaborsacılığın önlenmesine vurgu yapıldığını söyledi.

İstanbul'da bazı taksilerin birden fazla sahibi olduğunu ifade eden Demir, "Bunların kim olduklarını inceledik. Bugünkü plaka sahiplerinin yüzde 35'i kadın. Bugün piyasada kadın esnaf gören var mı?" şeklinde konuştu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise korsanla kapsamlı bir mücadele yürütülmesini ve taksi ücretlerine zam yapılmasını talep etti.

Aksu, İBB'nin korsan taşımacılık da yapmış bazı çevrelerle toplantı yaparak, bu kişilere gönüllü müfettişlik sözü verilip verilmediğini sordu.

Kanunlara göre kazanılmış hakların geri alınamayacağını ifade eden Aksu, "Biz diyoruz eğitim çalışmaları yapılsın. Teknolojiyi aktif şekilde kullanalım. Ondan sonra oturup konuşalım." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, İBB'nin taksici eğitimlerine yeniden başlamasını istedi.

İBB'nin bin taksi dolmuş ve minibüsün taksiye dönüşmesi teklifine onay verdiklerini hatırlatan Yücel, şöyle konuştu:

"İBB'ye bin tane taksi verdik, bununla ilgili hiçbir esas ve usul gelmedi. İstanbul'a bin tane daha sorunlu araç geldi. Şoförlerin özlük hakları ne olacak açıklanmadı. Bu bin taksiciye eğitim verildi mi? Bu sizin karneniz olacak demiştik ama bu zamana kadar bir çalışma olmadı."

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise ocak ayından itibaren şoförlere yönelik eğitimlere yeniden başlayacaklarını dile getirdi.

Taksi tekliflerinin başından beri aynı olduğunu ve taleplerinde ısrarcı olduklarını anlatan Cihan, "Bize, 'trafiği bitirin, korsanı bitirin, öyle gelin' dendi. Şu an taksi sayısı az. Korsanı bitirecek şey belli. Teknolojiyi kullanan taksici sayısı da belli." dedi.

Toplantıda yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.