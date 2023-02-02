11 ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan için başvuru
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını açıkladı.
Güncel 02.02.2023, 20:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldı. 2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." açıklamasında bulundu.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini desteklediklerini belirtti.
Kaynak: Haber 7
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