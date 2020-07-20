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1106 kahraman PKK'ya Yıldırım-2 Cilo Operasyonu düzenliyor

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

1106 kahraman PKK'ya Yıldırım-2 Cilo Operasyonu düzenliyor

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen PKK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir." denildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 10:07
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