12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 58kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 895’e yükseldi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 295 BİN 658'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

BAKAN KOCA: HASTALARDA ZATÜRRE ORANI GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, ''Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 19:39