13 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 30.07.2022, 19:27 30.07.2022, 19:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadeleri kullanıldı.
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