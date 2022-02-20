14 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 20.02.2022, 12:02 20.02.2022, 14:01
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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