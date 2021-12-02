1,5 milyondan fazla göçmen AB fonlu Sosyal Uyum Yardımı'ndan faydalanıyor

Kınık, AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile AB fonlarıyla yürütülen Sosyal Uyum Yardım Programına ilişkin Kızılay Renda Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

Günlük çalışmalarla göçmen toplulukların hayatlarına olumlu katkı sunmak için çabaladıklarını belirten Kınık, Kovid-19 salgınının göçmenler üzerindeki kırılganlıkları daha da derinleştirdiğine dikkati çekti.

Sosyal Uyum Yardım Programı'nın insanların acılarını dindirmede ve toplulukların negatif etkilerini azaltmakta kendilerine çok büyük katkı sağladığına işaret eden Kınık, gelecek yıllarda da yine ortaklarından gelecek desteklerin önemini vurguladı.

"Temel desteklerini sağlayabilecekleri bir maddi imkan sağlanıyor"

Kınık, bir basın mensubunun yardımların dağılımına ilişkin sorusu üzerine, IFRC iş birliğiyle uygulanan sosyal uyum programının Türkiye'de sığınmacı ya da ihtiyaç sahibi haline gelmiş tüm yabancılara uygulandığını bildirdi.

Kınık, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 70'i aşkın ülke vatandaşı bulunmakta ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu vatandaşlara hayatlarını idame ettirebilmek için temel desteklerini sağlayabilecekleri bir maddi imkan sağlanıyor. Aynı zamanda şartlı eğitim desteği yardımlarında da bu geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelileri ve diğer Türkiye'ye sığınmış insanlardan ihtiyacı olanlara bu destek sağlanıyor. Sadece Suriye vatandaşlarına değil. 1 milyon 376 bin 721 Suriyeli, 76 bin 955 Iraklı, 55 bin 440 Afgan ve yaklaşık 8 bin de diğer vatandaşlıklardan insanlar faydalanıyorlar."

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de basın toplantısında, Yunanistan ve bazı AB ülkelerinin sığınmacılara kötü muamelelerde bulunmasına ilişkin, "Tüm AB ülkeleri, iltica ile göç ile ilgili AB kanunlarına saygı duymak zorundadır." dedi.

AB Komisyonu'nun tüm üyelere yasal hükümlere uymaları çağrısında bulunduğunu aktaran Lenarcic, Belarus-Polonya sınırındaki durumu, "Belarus'lu otoritelerin aktif sponsorluğunda tamamen suni bir şekilde yaratılması" şeklinde değerlendirdi.

Öte yandan Lenarcic sığınmacılar konusunda Türkiye ve AB'nin iş birliğine değinerek, Türkiye'nin dünyanın en büyük düzensiz göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptığını, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere, 4 milyon kişinin Türkiye'ye sığındığını anımsattı.

Lenarcic, Türkiye'ye düzensiz göçmenlere yaptığı ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, AB'nin Türkiye ile bu kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğunu ifade etti. AB'nin Türkiye ile mültecilere yönelik yardımlarının süreceğini kaydeden Lenarcic, "Çünkü biz AB olarak, Türkiye, bu büyük yerinden edilmiş nüfusa sığınma sağlarken Türkiye'nin yanında olmayı taahhüt ettik." ifadesini kullandı.

AB'nin Türkiye'ye taahhüt ettiği 6 milyar avroya da değinen Lenarcic, bu miktarın çoğu kısmının harcandığını, kalan kısmının ise hala üzerinde çalışılan bazı programların tamamen uygulandığı zaman verileceğini belirtti.

AB'nin 2024'e kadar 3 milyar avro daha taahhütte bulunduğunu kaydeden Lenarcic, toplam miktarın bu şekilde 10 milyar avroya yaklaşacağını ifade etti.

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Türkiye'deki bu kişilerin kırılgan olarak sınıflandırılan gruplarına 5 yıldan fazladır yardım ettiklerini dile getiren Lenarcic, bazı merkezlerdeki düzensiz göçmenlerin Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) aracılığıyla insani yardımdan yararlandığını ifade etti.

Lenarcic, AB'nin ESSN programını 2023'ün başına kadar uzatmaya karar verdiğini dile getirerek, programın bu kişilere barınma, ulaşım, sağlık ve diğer konularda nasıl yaşaması konusunda karar verme özgürlüğü sağladığını aktardı. Lenarcic, Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na insani yardımın ulaştırılması konusundaki destekleri için teşekkür etti.

"Türkiye, cömert bir ev sahibi"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise Türkiye'nin yıllardır düzensiz göçmenlere çok cömert bir ev sahipliği yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin, bu kişilere yardımının insan onuruna yakışır şekilde yerine getirdiğini ve bir taraftan da ulusal ekonomisine yatırım olarak değerlendirdiğini aktaran Chapagain, "Türkiye'nin bayraktarlığını yaptığı ev sahipliğini bütün dünyaya yaymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Programın ardından Kızılay Genel Başkanı Kınık, Lenarcic ile Chapagain'e adlarına hazırlanmış Kızılaykart hediye etti. Daha sonra Kınık, misafirlerine Renda Köşkü'nü gezdirerek, sergiler hakkında bilgi verdi.