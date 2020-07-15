15 Temmuz'da destan yazan kahramanlar için tüm imkanlar seferber edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz gecesi devlet ve millet iradesi için mücadele eden 251 şehidin yakını, 2 bin 734 gazi ile gazi yakınlarına, istihdamdan eğitime uzanan birçok konuda destek sağladıklarını belirterek "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişimini engelleyebilmek için o gece sokaklara çıkan vatandaşların ve güvenlik güçlerinin yazdığı kahramanlık destanı ve kaybedilen canların acısı, hafızalardaki yerini dün yaşanmış gibi koruyor.

15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şehit yakınları ve gaziler için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Selçuk, hain darbe girişimi gecesinde gözünü dahi kırpmadan tankların, silahların önüne atlayarak canlarını ortaya koyan vatan sevdalıları ve aileleri için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak "15 Temmuz gecesi devlet ve millet iradesi için mücadele eden ve bu uğurda can veren 251 şehidimizin yakını, 2 bin 734 gazimiz ile gazi yakınlarımıza istihdam, eğitime uzanan birçok konuda destek sağlıyoruz. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteği

Şehit ve gazi çocuklarına ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimleri sırasında belirlenen katsayılar çerçevesinde, eğitim ve öğrenim yardımı ödediklerini aktaran Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Şehit ve gazilerimizin çocuklarına, kredi yurtlar kurumunun verdiği yükseköğrenim bursundan öncelikli olarak yararlanma imkanı tanıdık. Yine, şehit ve gazi çocuklarına üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağladık. Şehit ve gazilerimizin çocuklarına özel öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanı dahilinde, ücretsiz eğitim imkanı sağladık."

Şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmetlerinde öncelik

Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmetlerinde sağlanan desteklere ilişkin de şunları kaydetti:

"Terörle mücadele sırasında malul olan gazilerimiz ile bakıma muhtaç vazife malullerimizin ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçlerini karşılıyoruz. Gazilerimizin sağlık kuruluşlarına başvurularında, öncelikli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağladık.

15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin prim borçlarını sildik. Şehitlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti tanıdık."

Faizsiz konut kredisi imkanı

Şehit yakınları ve gazilerin evlerinde kullandıkları elektrik ücretinde en az yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50 indirim imkanı sağlandığını da anımsatan Selçuk, "Şehitlerimizin dul ve yetimlerini brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için emlak vergisinden muaf tuttuk. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan gazilerimiz için Motorlu Taşıt Vergisi muafiyeti tanıdık. Yine engel oranları esas alınarak da gelir vergisi indirimi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kamuda iş imkanı sağlıyoruz"

Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerin istihdamına ilişkin ise "Şehitlerimizin eş ve çocuklarından birisi ile anne, baba ve kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki yakınına kamuda istihdam imkanı ile aynı şekilde gazilerimizin kendilerine veya feragat verdiği bir yakınına kamuda iş imkanı sağlıyoruz. Böylece şehit yakınlarımız ve gazilerimizin düzenli gelir sahibi olmasına imkan tanıdık." dedi.

ÖTV muafiyetine ilişkin de Selçuk, "Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birisine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birisine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlıyoruz. Engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan veya özel donanımlı araç kullanması gereken gazilerimize de ÖTV muafiyeti imkanı veriyoruz." diye konuştu.

Ücretsiz seyahat imkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hain darbe girişimi gecesi asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında yaralananların kendilerine, hayatını kaybedenlerin varislerine nakdi tazminat ödedik. Şehitlerimizin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ve anne babalarına; gazilerin de kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ile anne babalarına ücretsiz seyahat imkanı tanıdık."

Şehitlerin anne ve babasına şartsız aylık

Şehitlerin anne ve babasına şartsız aylık bağlandığını da kaydeden Bakan Selçuk, "15 Temmuz'da aldığı yaralar sebebiyle malul olmuş, yüzde 60 ve üzeri iş gücü kaybı raporu olanlara ise maluliyet aylığı bağladık. Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak durumda olan malullerimiz için de asgari ücretin net tutarının iki katı kadar bakım ücreti ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA