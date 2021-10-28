"15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden kadınlarımızı unutmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"En önemli vizyonumuzu onun 100. yıldönümü olan 2023'e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, kültürün, inancın kendini ifade edebildiği medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık.

Geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere kadınların emeğini, kararlılığını ve katkısını görüyoruz. Milli mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Destanlar yazan Şerife Bacı, Halide Onbaşı, gazilikle şereflenen Halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Şehit Tayyar Rahmiye'yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız.

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden, tankları durduran, silahların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık ve çıkarmayacağız. Bu toprağın vefakar ve fedakar kadınları ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her anında kendilerini göstermiştir.

"KADINLARIMIZIN AZMİ ANADOLU'NUN EN BÜYÜK GÜCÜ"

Tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye, üretimin her aşamasına, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdiği başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür.

Girişimci, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sanatçı, sporcu kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, daha nice başarılara imza atacağız inşallah.

Bu ülkenin kadınları tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, işyerinde, evde, tankların karşısında velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.

Cumhuriyetin kuruluşunun Anadolu insanının dünyaya meydan okuyuşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98. yılında işte yine kadınlarımızla birlikteyiz, beraberiz.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesi, kültür, sanat, spora katkı sağlayan anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim bir husus vardır. Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın gönül diliyle 'kadın insandır, erkek insanoğlu' diyerek ifade ettiği gibi kadın yoksa insan da yoktur."