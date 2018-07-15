15 Temmuz darbe girişiminde TRT World'de yaşananlar



15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. O uzun gecede yaşananlar hala ilk günkü gibi zihinlerde canlanıyor. O ilk anlarda “darbe girişiminin dünyada nasıl yankılanacağı” durumu darbecilerin ilk sorularından biriydi, bu yüzden ilk hedef, TRT World oldu. TRT World Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er, “Darbecilerin ilk baskın verdiği yer TRT World binası oldu. Amaçları Türkiye’nin dünyaya açılan penceresini kapatmaktı.” ifadesinde bulundu.



Üzerinden asırlar geçse de unutulmayacak bir hainlik olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan teröristler halkın büyük mücadelesi ve güçlü direnişi ile karşı karşıya kaldı. Darbeye girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran halk, darbecilere darbe yaparak tarihe geçti. 249 kahramanın kanıyla yazdığı 15 Temmuz Destanı, tarihin şanlı sayfalarında yer alacak. O gece hain darbecilerin korktuğu durumlardan biri de darbe girişimin dünyada nasıl yankılanacağı konusuydu. Bu nedenle darbeciler ilk olarak TRT World’u hedef aldı. Bizim Haber Merkezi’ne (BHM) açıklama yapan TRT World Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er, “Darbecilerin ilk baskın verdiği yer TRT World binası oldu. Amaçları Türkiye’nin dünyaya açılan penceresini kapatmaktı.” ifadesinde bulundu.

TRT World Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er, Bizim Haber Merkezi’ne (BHM) 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik açıklamada bulundu. 15 Temmuz’un ne anlam ifade ettiği sorusunu cevaplayan Fatih Er, Çanakkale ruhuna dikkat çekti.

ÇANAKKALE RUHU HALA DİRİ

Fatih Er, Çanakkale ruhunun hala diri olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “15 Temmuz, Yeni Türkiye’nin temelleridir. Anadolu insanının gerektiğinde ortaya koymaya çekinmediği sadakatinin son örneğidir. 15 Temmuz, Demokrasiden anlamadığı iddia edilen Türk halkının kendi seçimini bir başka güce teslim etmeyeceğinin ispatıdır. 15 Temmuz her ne kadar uzakmış gibi görünse de Çanakkale ruhunun her bir birey için ne kadar diri olduğunun göstergesidir.”

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM O GECE ÜLKEMDE OLAMAMAK

15 Temmuz darbe girişimi gecesi iş gereği yurt dışında olduğunu belirten Fatih Er, bu durumun kendisi için en büyük pişmanlık olduğunu şu cümlelerle vurguladı: “Bir Gazeteci olarak en büyük pişmanlığım o gece ülkemde olmamaktı. Son 15 yıl içerisinde yaşanan ulusal ve uluslararası tüm önemli olaylara şahitlik ettim. Bölge de yaşanan savaşlardan tutunda, doğal afetlere kadar bir çok olayda gazeteci sıfatı ile yer aldım. Ancak 15 Temmuz gecesi iş gereği yurt dışındaydım. Yaşananları önce sosyal medya üzerinden takip ettim. 12 saat içerisinde hayatımın en büyük hayal kırıklığını ve mutluluğunu yaşadım.”

TRT WORLD YAYINININ MERKEZİ LONDRA’YA TAŞINDI

Darbe girişimi gecesi yurt dışında olmanın hüznü ve pişmanlığını yaşadığını vurgulayan TRT World Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er, “Ancak bazen yurt dışında olmamızın bir gerekçesi olduğuna inanırım. Çünkü o gece TRT World binasına baskın yapıldıktan sonra biz yayınlarımızın merkezini Londra’ya taşıdık ve bunun organize edilmesi önemliydi. Ama her şeye rağmen Türkiye’de olmayı ve Türk halkı ile birlikte omuz omuza direnmeyi tercih ederdim.” dedi.

İLK BASKIN TRT WORLD’E OLDU

Darbe girişimi gecesi TRT World binasına baskın yapıldığını söyleyen Fatih Er, “TRT World’e baskın düzenlendiğinde nasıl bir mücadele verildi? sorusu üzerine şu cevabı verdi: “Darbecilerin ilk baskın verdiği yer TRT World binası oldu. Amaçları Türkiye’nin dünyaya açılan penceresini kapatmaktı. Bizim çalışanlarımızın bir kısmı yabancı. Onların hissettikleri ile Türk personelin hissettikleri çok farklı. Ancak TRT World binasını basan darbecilerin ilk kullandığı argüman, “bomba araması yapmak” olduğu için ciddi bir tepki ya da direniş gösterilmedi. Darbeciler tüm personeli dışarı çıkardıktan sonra bina içerisinde bulunan kabloları kestiler. Türk personel, yaşananların bir darbenin başlangıcı olduğunu anladığı dakikadan sonra protestolara başladı. Kapı önünde toplanan TRT çalışanları binayı teslim alına kadar da oradan ayrılmadı.”

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)