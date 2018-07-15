15 Temmuz işgal girişimi 27 Nisan e-muhtırasıyla başladı

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Haber Türk Yazarı Nihal Bengisu Karaca da halkın Erdoğan’ı FETÖ’ye feda etmediğine vurgu yaptı.



Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. seneyi devriyesini yaşıyoruz ancak aslında darbe girişimi 2007 yılında başladı. Bu durumu ortaya koyan açıklamayı Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Bizim Haber Merkezi’ne (BHM) yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine işgal girişimi diyen Özkan, darbenin başladığı tarihi de 2007 yılı olarak revize etti.

Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik Bizim Haber Merkezi’ne (BHM) değerlendirmede bulundu. Özkan, dikkatleri 27 Nisan e-muhtırasına çekti.

15 TEMMUZ İŞGAL GİRİŞİMİDİR

Fadime Özkan, 15 Temmuz’un başlama tarihine yönelik farklı bir yorum getirerek, “15 Temmuz çok açık ve net olarak bir işgal girişimiydi bana göre de, darbe girişimi demek çok sınırlı ve çok azımsamak demek olur. Ne zaman başladı diye düşündüğümde, aslında 2007’deki e-muhtıraya 27 Nisan e muhtırasına hükümet hayır dediğinde ve sahibine iade ettiğinde o mekanizmanın yavaş yavaş harekete geçirildiğini düşünüyorum. 2007 sonrası yaşadığımız bütün olaylar; kapatma davası, cumhuriyet mitingleri, 2010 sonrası FETÖ’nün bütün yapılarıyla hükümet karşıtı harekete geçirilmesi vesaire bunların hepsi buna dahil. Ama en son gezi, 17-25 Aralık Kobani protesto gösterisi gibi başlayan 6-7-8 Ekim olayları bunların hepsi aynı sonuca matuftu.” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Özkan,darbe girişimi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Allah’a bin şükür olsun 15 Temmuz, çok açık ve net olarak aslında sahiplerinin de kendini göstereceği şekilde bir işgal girişimi olarak denendi ama devlet ve millet bir bütün olarak bunu savuşturmayı başardı. Bu topraklar bize yeniden vatan oldu. Bu Devlet yeniden devletimiz oldu, bayrağımız yeniden bayrağımız oldu. Biz bu istiklali, bu bağımsızlığı yeniden kazandık. Burada Sayın Erdoğan’ın liderliği siyasi liderliği çok önemli. Eğer onun gibi bir lider olmasaydı süreç böyle bir başarıyla sonlandırılamazdı, yönetilemezdi. Milletimizin iradesi kararlılığı cesareti tabii çok çok büyük, o Fedakarlık çok büyük.”

TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMAK İSTEYEN HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ

Darbe girişimi gecesi Türk halkının birlik ve beraberlik sergilediğini vurgulayan Yazar Fadime Özkan, karanlık ellerin hala ülkemizin üzerinde gezdiğine işaret ederek, “Bu milletin evlatlarının o küçük lise çağındaki çocuklarımız da dahil olmak üzere çok aziz bir millet olduğunu bir kez daha anladık. Kürdüyle Türküyle Lazıyla Çerkeziyle bizi ayrıştırmaya çalıştıkları bütün o farklılıklarımızla bir ve bütün olduğumuzu hem kendimize hem bizi ayrıştırmaya çalışanlara göstermiş olduk. Bu yüzden Elhamdulillah diyorum. Şimdi yeni bir sisteme geçtik bu Türkiye için çok büyük bir avantaj Allah’a binlerce şükür. Şimdi çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde Türkiye yoluna devam edecek ama Türkiye’yi parçalamak ve ufalamak isteyenler de aslında hedefinden vazgeçmiş değil. Buna karşı yine aynı şekilde güçlü ve bilinçli olmamız gerekiyor.” dedi.

MİLLET ERDOĞAN’I FETÖ’YE FEDA ETMEDİ

BHM’ye açıklamada bulunan Haber Türk Yazarı Nihal Bengisu Karaca ise 15 Temmuz darbe girişimini şu sözlerle ifade etti: “Öyle bir gün ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en alçak saldırısına sahne oldu.Tanklarla yolları, köprüleri kestiler, millet meclisini bombaladılar, Erdoğan’ın Beştepe külliyesine ateş ettiler, halkın üzerinden F16’larla geçip ses bombası yaptılar, bu kadar da değil, kendilerini durdurmaya çalışan 250 vatandaşı katlettiler. Yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep oldular. Ülkenin Cumhurbaşkanını Marmaris’te kıstırıp yakalamaya çalıştılar, olmayınca ‘kaçtı’ söylentileri yaydılar. Darbe girişimi millet tarafından akim bırakıldı. Allah şehitlerimizi en güzel mertebelerle ödüllendirsin, gazilerimizden de razı olsun. Darbelerden çok çekmiş bu millet, kendilerine nihayet bağımsız olma sözü vermiş Erdoğan’ı her operasyonu yapabileceği fazlasıyla açığa çıkmış bir yapıya feda etmedi. Darbeciler, başaramadı. Ama bir şeyi yapabildiler, devlette de millet de bir güven bunalımı yaratmayı başarabildiler.15 Temmuz darbe girişimi sadece devlete karşı işlenmiş bir suç değildir bu yüzden. Geleceğe karşı işlenmiş bir suçtur. Çünkü hasarın tamiri yıllar alacak.”

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)

