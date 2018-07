15 Temmuz Şehitleri Baba-Oğul Olçoklara Vefâ

İbrahim Ethem Gören / Dunyabulteni.net

FETÖ darbecilerinin Boğaziçi Köprüsü’nde şehit ettiği Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un Karacaahmet’teki kabirleri ve mezar kitabeleri şehitlerimizin şânına yakışır bir şekilde düzenlendi.

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminde yüzbinlerce İstanbullu gibi Erol Olçok ve mahdumu Abdullah Tayyib Olçok da darbecilerin karşısına dikilerek hain darbeyi engellemişti. Baba-oğul Olçoklar, o zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü’nün üzerinde darbeye direnirken şehit edilmiş, Cumhurbaşkanımızın da katıldığı cenaze namazının ardından Karacaahmet Kabristanlığı’na defnedilmişlerdi.

ZİYARETÇİLERİ EKSİK OLMUYOR

Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen halkımız şehitlerini unutmadı/unutmayacak. Bu bağlamda Olçokların kabirleri şenleniyor, ruhları şâd ediliyor, Türkiye’nin hemen her tarafından ziyaretçileri eksik olmuyor. Sn. Cumhurbaşkanımız da Karacaahmet’teki aile kabristana gittiklerinde Olçokları da mutlaka ziyaret ediyor.

OLÇOKLARIN KABİRLERİ VEFÂ SADEDİNDEN ÂLÂ KEYFİYETTE DÜZENLENDİ

Şehitlerimizin Karacaahmet’teki kabirleri, Şehit Erol Olçok’un yakın arkadaşı Mimar Hilmi Şenalp tarafından bir vefâ ve kardeşlik borcu sadedinden düzenlendi. Mezar kitabeleri âlâ keyfiyette hazırlandı.

Hattat Hüseyin Kutlu’nun sülüs hat neviyle yazdığı kitâbe mermerin müşfik yüzüne hakkedildi.

OLÇOK’UN MEZAR TAŞINDA EFENDİMİZİN (SAV) VEYSEL KARANİ’YE (RA) HEDİYE ETTİKLERİ HIRKALARINDA BULUNAN DESENE YER VERİLMİŞ

Erol Olçok’un mezar taşında yuvarlak hendesi desen dikkat çekiyor. Mezkûr desenin Efendimizin (sav) Veysel Karani’ye hediye buyurdukları hırkalarında mevcut olduğunu öğreniyoruz. Bir nevi şehitlik hil’ati gibi düşünerek kutlu emanetteki desen mermere işletmiş.

Şehit Erol Olçok’un taşında rûmi desenlere; oğlu Abdullah Tayyib’in taşında da hatâyî formlarına yer verildi. Şehit Abdullah Tayyib’in genç yaşta Hakk’a yürümesine atıfta bulunmak amacıyla mezar kitabesinde ebedî gençliği temsil eden servi ağacı desenlerine yer verildi.

MÜVERRİH ABDULLAH AKIN ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ MÜNEVVERLERİNDEN BİRİ

Kitabelerdeki tarihleri ise Mahvî mahlasını kullanan müverrih Abdullah Akın düşürdü. 15 Temmuz Şahitler Abidesi’nin ve Ankara Ulus İtfaiye Meydanı’ndaki camiin kitabesini de tarih düşüren Abdullah Akın ülkemizin önemli münevverlerinden biri.

Ebced hesabıyla doğum, ölüm ve önemli günlere tarih düşüren Akın, mürevvihlik/tarih düşürme geleneğinin son temsilcileri arasında bulunuyor.

BAK EROL OLÇOK ŞEHÂDET RÜTBESİN ALDI HEMÎN

EY YİĞİT ÇERKES BEY'İ EY KAHRAMÂN-I RÂH-I DÎN

NÂMINI YÂD EYLESİN DÂİM SEMÂVÂT U ZEMÎN

CÂNINI ETTİN FEDÂ HEM NEVCİVÂ NEVL ÂDINI

MESKENİN OLDU Kİ MAHDÛMUNLA OL HULD-İ BERÎN

HEM DAHÎ MEDHEYLEMİŞ VASFIN HABÎB-İ KİBRİYÂ

MEFHAR-İ ÂLEM MUHAMMED SÂDIKU'L-VA'DU'L-EMÎN

REHNÜMÂN ŞÂH-I ŞEHÎD-İ KERBELÂ VÜ EHL-İ BEYT

HEM-CİVÂRINDIR CİNÂN İÇRE CİHÂR-YÂR-I GÜZÎN

EYLEDİN PÎRİNLE HEM BEZM-İ SAFÂ CENNETTE SEN

DESTGÎRİN OLDU DÜ-ÂLEM HÂTEME'L-MÜCTEHİDÎN

OLDU “ÂGÛŞ-I HABÎB-İ HAKK” SANA ÂLÎ MAKÂM

HEM ŞEHÂDET SÂLİNE DÜŞMÜŞ BU TÂRİH-İ HAZÎN

SÖYLE MAHVÎ BİR MÜCEVHER TÂRİHİN KİM YÂD İÇİN

“BAK EROL OLÇOK ŞEHÂDET RÜTBESİN ALDI HEMÎN”

(hicri 1437)

ABDULLAH TAYYİB BEY'E ŞÂNDIR ŞEHÎD İBN-İ ŞEHÎD

ÂH EROL OLÇOK BEY'İN MAHDÛMU, MEVSÛF-I HAMÎD

SÖYLEYİP SON ŞARKISIN CENNÂTA PER AÇTI BEDÎD

ON YEDİ YILLIK KALÎL BİR ÖMRÜ TEZYÎN EYLEDİ

OL ŞEHÂDET RÜTBESİYLE, YOK DAHÎ BUNDAN MECÎD

VÂL İD-İ PÂKİYLE HEMDEM OLDU ÂLÎ RÜTBEDE

FEDHULÛHÂ HÂLİDÎN SIRRINDA BULMUŞKEN NÜVÎD

DÂR-I FENÂDAN GEÇİP BULMUŞ HAYÂT-I CÂVİDÂN

SIRR-I “BEL AHYÂUN” OL HAKKINDA TEBŞÎR-İ ADÎD

BİR MUALLÂ NÂM İ L E G İ TT İ CİNÂN İKLÎMİNE

HAKK TEÂLÂ HER DÜ-ÂLEM ŞÂNIN EYLESİN MEZÎD

EHL-İ BEYT-İ MUSTAFÂ OLSUN MÜDÂM YÂRÂNLARI

SEYYİD-İ ŞÜBBÂN-I CENNETLE GÖRÜP IYD-İ SA'ÎD

HEM ŞEHÂDET TÂRİHİ MAHVÎ BUDUR, HEM DÂİMÂ

“ABDULLAH TAYYİB BEY'E ŞÂNDIR ŞEHÎD İBNİ ŞEHÎD”

(hicri 1437)

Dünya Bülteni camiası olarak tüm şehitlerimizi ve yazımıza konu olan baba oğul şehit Olçokları hayır ve rahmetle yâd ediyoruz. Ruhlarına Fatihalar okuyalım.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 13:52