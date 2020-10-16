16 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 153’e yükseldi.

16 Ekim koronavirüs tablsou, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

İYLEŞEN HASTA SAYISI 301 BİN 098'E YÜKSELDİ

Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.445 olduğu son 24 saatte 1.419 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 098'e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Bakan Koca 16 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 20:31