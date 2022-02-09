16 saat sonra kurtarıldılar

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından kurtarma ekiplerini koordine eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, Edremit ilçesinde, saat 19.00 itibarıyla Kazdağı Milli Parkı'ndan ihbar geldiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Şıldak, şu bilgileri paylaştı:

"Zirve noktada konuşlanmış olan Hava Radar Komutanlığı personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesine ait yol ekiplerinin içinde bulunduğu araçların, yoğun tipi ve ani başlayan kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine, arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığı genel koordinasyonu altında, özellikle AFAD Başkanlığı destekleri ve katkılarıyla saat 11.15 sularında tüm personelimize, hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk."

Vali Hasan Şıldak, kurtarılan 21 kişinin Edremit ilçe merkezine intikallerinin sağlanacağını bildirdi.

Askeri personelin ve belediye ekibinin tamamının sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Şıldak, şöyle devam etti:

"Çalışmalar koordinasyon içinde, İçişleri Bakanlığının sürekli bilgilendirilmesi suretiyle, iyi bir iş birliğiyle, kurumlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, AFAD Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, buradaki bütün kamu çalışanları, iyi bir koordinasyonla yoğun bir çalışma sarf etti. Olabildiğince kısa süre içinde, yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü, 1750 metre rakımlı Kazdağları'nın zirvesindeki personelimize ulaştık. Bizi memnun eden, tabii ki sonucun güzel olması, sağlıklarıyla onlara ulaşmış olmamız ve onları aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla buluşturacak olmamız. Bütün personele geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Gece eksi 25 derecelerdeydi, o bölgede. Geceyi nasıl geçirdiler? Herhangi bir yiyecek, içecek, erzakları var mıydı?" sorusu üzerine Şıldak, "Kısmi olarak, yanlarında bulunduğu kadarıyla. Araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın yardımıyla bizim onlara ulaşmamıza kadar olan sürede onların sıcak ortamda bulunmalarını sağladı. İlk belirlemelere göre, hiçbirinde herhangi bir sağlık sorunu yok, Allah'a şükür. En kısa sürede onları ilçemizde sağlık taramasından geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şıldak, ekibin zirvede yaklaşık 16 saat mahsur kaldığını belirtti.

Kurtarılan kişilerin, yaklaşık bir saat içinde bulundukları bölgeye geleceğini anlatan Şıldak, "25 kilometre civarında bir yol kat edecekler. Kısmi açılmış bir yol. Kar şartları halen hüküm sürüyor ama kısa süre içinde onlara ulaşmış olacağız." dedi.