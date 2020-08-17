17 Ağustos'un 21. yılında kurbanlar anıldı, dualar edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim dualarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Depremi yaşayan vatandaşların röportajının yer aldığı film gösteriminin ardından katılımcılara deprem zamanı çekilen fotoğraf kareleri gösterildi.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" yaptı.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, burada deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından program, deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Hayatını kaybedenler depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaymakam Cengiz Karabulut, depremde 17 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Aradan geçen 21 yılda Türkiye olarak deprem konusunda çok tecrübe kazandık. Deneyimlerimizi sahaya yansıttık. Şu anda depreme geçmiş yıllara göre çok daha fazla hazırlıklıyız. İnşallah böyle bir faciayla bir daha karşılaşmayız."

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de 21 yıl önce bu saatte büyük bir deprem meydana geldiğini ve büyük acılar yaşandığını belirtti.

Depremin ardından Gölcük'ün yeniden inşa edildiğini ifade eden Sezer, ilçenin yeniden kalkınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bursa'da arama kurtarma ekipleri hayatını kaybedenleri andı

Bursa'daki arama kurtarma ekipleri, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde AFAD'ın tatbikat alanında bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekibi, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

Deprem saati olan 03.02'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan ekipler, daha sonra anma programı çerçevesinde kent içinde araç konvoyu oluşturdu.

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle Bursa'daki tüm arama kurtarma ekiplerinin bir araya geldiğini söyledi.

Mumcu, etkinliğin AFAD ve Bursa Valiliği işbirliğinde düzenlendiğini belirterek, "Depremde vefat edenleri anıyoruz. Depremi hatırlatmak amacıyla bu programı düzenliyoruz. Faaliyetlerimiz sabaha kadar sürecek. Amacımız deprem farkındalığı oluşturmak." ifadelerini kullandı.