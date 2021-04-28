17 günlük tam kapanma kuralları belli oldu

Türkiye Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en radikal tedbirleri devreye soktu. 29 Nisan saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar tam kapanma dönemine geçilecek. Bu dönemde uygulanacak kuralları da İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu genelgede açıkladı. İşte kapanmada uygulanacak kurallar:

-Hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

MARKETLER 10.00-17.00 ARASI AÇIK OLACAK

-Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

-Uygulama zincir ve süper marketler pazar günleri kapalı kalacak.

-Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

-Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan boyunca 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Ramazan sonrasında 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.

-Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

-Muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak ve uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

OTOBÜSLERE YÜZDE 50 ŞARTI

-Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

-Araçlara kabul öncesinde muhakkak HES kodu sorgulaması yapılacak yolcular, tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumu olmaması halinde araca alınacak.

-Uçak hariç şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, ruhsatta belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecek ve araçta yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek “1 dolu-1 boş” şekilde olacak.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

-Sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için toplam personel sayısının yüzde 50’sini aşmayacak ölçüde gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek ve uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek.

-Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, özel bir muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşların tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacak.

-Sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacak.

Oteller için yeni şart

-Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek

-Kısıtlama döneminde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

-Konaklama tesisleri sadece seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.

-Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici ve kısa süre için Türkiye’de bulunan yabancıları kapsayacak. İkamet izinli yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklar.

Sürekli denetim

-Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecek.

-Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

SİTE İÇİNDE GEZİNTİ YOK

Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında, apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi. Tam Kapanma Tedbirleri konulu gönderilen genelgede, “Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

MUAF OLANLARA GÜZERGAH SINIRI

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle “tam kapanma” sürecinde bazı yerler, kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ile burada çalışanlar ve zorunlu sağlık randevusu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sebze, meyve ve su ürünleri toptancı halleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ve burada çalışanlar, cenaze defin işlemlerinde görevliler, birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacaklar da kısıtlamalardan muaf tutulacaklar arasında yer alıyor. İstisna kapsamında olan yerler ve kişilerin ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekecek. Kişilere uygulanacak istisna, muafiyet nedeni ve güzergahıyla sınırlı olacak.