170 milyon yıllık fosiller ele geçirildi
Kilis'te bir araçta Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil geçirildi.
Güncel 05.04.2021, 11:50
Kilis'te bir araçta Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kilis-Hatay karayolu Polateli yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi.
Ekipler şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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