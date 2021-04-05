banner39

170 milyon yıllık fosiller ele geçirildi

Kilis'te bir araçta Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil geçirildi.

Güncel 05.04.2021, 11:50
170 milyon yıllık fosiller ele geçirildi

Kilis'te bir araçta Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kilis-Hatay karayolu Polateli yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi.

Ekipler şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
banner53
#fosil #Kilis
Yorumlar (0)
8
sisli
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak