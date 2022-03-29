1915 Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçti?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, açılışının ilk haftasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nden günlük ücretsiz araç geçiş sayısının hafta içi 20 bine ulaştığını, hafta sonu 40 bine yaklaştığını belirterek, diğer yatırımlara benzer şekilde bu rakamların da ilerleyen aylarda artacağını ve özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla, ulaşımın her modundaki altyapı yatırımlarıyla, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığı payı artırmanın yanı sıra ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle merkezinde bulunduğu 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminden daha fazla faydalanmasının amaçlandığı ifade edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de her proje gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleme hedefiyle planlanarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Açıldığı ilk hafta ücretsiz geçişlerde hafta içi günlük araç geçiş sayısında 20 bine ulaşılmış, hafta sonu bu rakam yaklaşık 40 bin olmuştur. Sayın Bakan'ımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi diğer yatırımlarımızdakine benzer şekilde bu rakamlar ilerleyen aylarda artacak ve özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız. Tıpkı gerçekleri çarpıtanların düştükleri durumlara şahit olduğumuz gibi."

"Yatırımların itibarsızlaştırılmaya çalışılması yeni değil"

Açıklamada, Türk milletinin refahının tetikleyicisi olan yatırımların "yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının yeni olmadığına" işaret edilerek, "Uçağın inmediği yere havaalanı mı yapılır?" sözlerinin temsilcisi olan zihniyete rağmen yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 25 milyonluk yolcu kapasitesiyle 2021'de Avrupa'nın en yoğun 6. havalimanı olduğu belirtildi.

"İki beton kuleden ibaret." denilerek görmezden gelinmeye çalışılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle (Köprü), Boğaz geçiş trafiğine nefes aldırmıştır. 'Su sızdırıyor' yalanıyla baltalanmak istenen Marmaray, bir günde taşınan yolcu sayısı 594 bin 321 ile kendi rekorunu dün yeniden tazelemiştir. 'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2020'de Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer almıştır. Havalimanımız ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aşmış ve Hazineye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapmıştır. Daha dün Antalya Havalimanı'nın kapasite genişletmesi ihalesi için öngörülen ilk ödeme olan yaklaşık 2 milyar 138 milyon dolar Hazineye aktarılmıştır. Bu zihniyetin ne bu sıraladıklarımızı ne de 20 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında yaptığımız 169 milyar dolarlık yatırımlar sayesinde başardığımız GSYH'ye 409 milyar dolarlık, üretime 869 milyar dolarlık katkımızı takdir etmeleri beklenemezdi."

Bakanlığın, söz konusu zihniyetin, geride kalan dönemde hayata geçirilen altyapı yatırımlarının doğrudan ya da dolaylı olarak her yıl istihdama 1 milyonu aşan katkı sağlamasından rahatsızlık duyduklarının farkında olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugünkü Sözcü, Birgün, Korkusuz, Karar gazetelerinde olduğu gibi muhalefeti vatanına yapılan yatırıma düşmanlık etmek, gazeteciliği şeamet tellallığı zanneden müfterilerden, yatırımcıların ülkemize gelmesini engellemeye çalışmalarından başka bir şey beklenemez. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa. Dev eserlerimizle milletimize sağlayacağımız faydaları engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek."

Açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek ve Türk milletini hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladığı, inşa ettiği ve yalnızca ülkenin değil, dünyanın hizmetine birer birer sunduğu da kaydedildi.