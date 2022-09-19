195 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 195 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
Güncel 19.09.2022, 16:03
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam etti.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 195 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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