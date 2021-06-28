1980 darbesinde Milli Selamet Partisi'nin kapatılması için hazırlanan iddianame ve yapılan suçlamalar...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen son askeri darbesi 12 Eylül, idam, kötü muamele ve yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle asla unutulmayacak. Kişilerin hak ve hüriryetlerinin yanında siyasi partilere açılan kapatma davalarındaki usulsüzlüklerde aradan yıllar geçsede konuşulmaya devam edilecek. Tıpkı 12 Eylül Darbesi sonrasında Milli Selamet Partisi'nin Başkanı Necmettin Erbakan ve partinin kurucuları olan; Süleyman Arif Emre, İsmail Fehmi Cumalıoğlu, Recai Kutan, Şevket Kazan, Mazhar Gürgen Bayatlı, Ali Güneri, Tahir Büyükkörükçü, Lütfi Doğan, Korkut Özal, Mehemet Okul, Ahmet Oğuz, Abdülkerim Doğru, Mehmet Turan Akyol,Hasan Aksay, İsamil Müftüoğlu, Temel Karmaolluoğlu, Ali Oğuz, Yasin Hatipoğlu, Ahmet Remzi Hatip, Abdullah Tomba, Mustafa Güner Yazgan, Ali Rıza Öztürk’ün gözaltına alınması ve sonrasında Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile MSP'nin kapatılması gibi.

İddianameye konu suçlar şu şekildedir:

- Laikliğe aykırı olarak devletin sosyal-ekonomik-siyasi ve hukuki temel nizamlarına topyekun dini inançlara uydurmak amacıyla cemiyet kurmak, sevk ve idare etmek.

- Laikliğe aykırı olarak devletin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi temel nizamlarından birini dini inançlara uydurmak amacıyla propaganda yapmak

- 6187 kanuna aykırı davranmak (6187 sayılı kanun hükmü: Siyasi veya şahsi nüfuz veya menfaat temin etmek maksadiyle dinî veya dinî hisleri yahut dince mukaddes tanılan şeyle ri veya dinî kitapları âlet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse bir seneden bes seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.)

- 171 sayılı kanuna aykırı davranmak (171 sayılı kanun: 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun)

- Cürüm işlemeye alenen tahrik etmek.

O dönemde Milli Selamet Partisi'nin kapatılmasını öngören Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame metni, ilginç bir şekilde MSP'nin kurucuları arasında yer alan Osman Nuri Önügören'in vasiyetnamesinde de yer alıyor.

(Osman Nuri Öngören)

Osman Nuri Önügören, paylaştığı vasiyatnamesinin ön yüzünde şu satırlara yer veriyor;

"Bu evraklar 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan ihtilal sonrası Mamak 1’inci İhtilal Mahkemesinde hakkımızda yapılan suçlamaların savcılık iddianamesidir. Buradaki suçları bizler işledik. Aynen kabul ediyorum ve bu evrakları ben ölünce kabrime beraberce koymanızı vasiyet ediyorum."

İşte Kanlı 1980 darbesinde Milli Selamet Partisi'nin kapatılması için hazırlanan iddianame ve yapılan suçlamalar...