2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.

Terörist neredeyse hedef orası!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/7iCkqURUGo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2022