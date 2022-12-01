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2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 01.12.2022, 18:35
2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
#barış pınarı #pkk
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