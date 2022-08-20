banner39

2 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıktı

Tahıl sevkiyatı çerçevesinde Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti.

Güncel 20.08.2022, 08:54
2 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.

#tahıl
Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?