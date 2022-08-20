2 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıktı
Tahıl sevkiyatı çerçevesinde Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti.
Güncel 20.08.2022, 08:54
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.
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