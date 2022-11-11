2 terörist daha etkisiz halde
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 11.11.2022, 09:57
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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