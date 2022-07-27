2 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.