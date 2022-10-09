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2 terörist daha etkisiz halde

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 09.10.2022, 10:55
2 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

#terörist
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