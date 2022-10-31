banner39

2 terörist daha etkisiz halde

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 31.10.2022, 10:31
2 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

#terörist
Yorumlar (0)
14
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?