2 terörist daha etkisiz halde
Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 31.10.2022, 10:31
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
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