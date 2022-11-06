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2 terörist daha etkisiz halde

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 06.11.2022, 10:58
2 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#terörist
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