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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güncel 17.07.2022, 15:36
2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak" ifadeleri kullanılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

#terörist
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