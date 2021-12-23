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2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Güncel 23.12.2021, 11:05
2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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#terörist
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