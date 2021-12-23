2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Güncel 23.12.2021, 11:05
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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