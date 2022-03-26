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2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 26.03.2022, 10:56
2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." mesajına yer verildi.

#terörist
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